Під час виборів кібератак на ЦВК не зафіксовано, - Сліпачук

Про це повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук на панельній дискусії 15 травня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Одна з причин, чому ми не мали серйозних проблем з електронною системою, є обладнання, а також тренінги, які були надані міжнародними партнерами. Друга - це те, що не було серйозних атак. Був фішинг, були звичайні речі", - сказала вона.

Разом з тим, за словами Сліпачук, була серйозна дезінформаційна кампанія.

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"На жаль, багато дезінформаційних вкидань були з боку українських політиків", - сказала Сліпачук.