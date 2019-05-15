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15.05.19 23:48

Заступника мера затримали на Тернопільщині на хабарі 800 дол. за розміщення рекламних бордів, - прокуратура. ФОТО

У Тернопільській області правоохоронці викрили заступника міського голови, який залучив посередника для отримання хабара від місцевого підприємця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Заступника мера затримали на Тернопільщині на хабарі 800 дол. за розміщення рекламних бордів, - прокуратура 01

Встановлено, що чиновник, знаючи про наміри підприємця встановити носії зовнішньої реклами - білборди на території міста, вирішив залучити як посередника в отриманні хабара їхнього спільного знайомого. За сприяння в прийнятті позитивного рішення виконавчим комітетом міськради і надання дозволу на розміщення 8 білбордів чиновник вимагав 800 доларів.

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Частину домовленої суми заступник міського голови отримав від посередника у квітні цього року, ппід час одержання решти - 600 доларів був затриманий правоохоронцями.

Заступника мера затримали на Тернопільщині на хабарі 800 дол. за розміщення рекламних бордів, - прокуратура 02

Заступника мера затримали на Тернопільщині на хабарі 800 дол. за розміщення рекламних бордів, - прокуратура 03

Хабарнику повідомлено про підозру по ч.3 ст.368 КК України, також повідомлено про підозру посереднику. Вирішується питання про обрання обом запобіжного заходу.

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