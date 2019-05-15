Заступника мера затримали на Тернопільщині на хабарі 800 дол. за розміщення рекламних бордів, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Встановлено, що чиновник, знаючи про наміри підприємця встановити носії зовнішньої реклами - білборди на території міста, вирішив залучити як посередника в отриманні хабара їхнього спільного знайомого. За сприяння в прийнятті позитивного рішення виконавчим комітетом міськради і надання дозволу на розміщення 8 білбордів чиновник вимагав 800 доларів.

Читайте також: У Запоріжжі двох керівників землевпорядних підприємств упіймали на хабарі 120 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Частину домовленої суми заступник міського голови отримав від посередника у квітні цього року, ппід час одержання решти - 600 доларів був затриманий правоохоронцями.

Хабарнику повідомлено про підозру по ч.3 ст.368 КК України, також повідомлено про підозру посереднику. Вирішується питання про обрання обом запобіжного заходу.