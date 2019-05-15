Митрополит ПЦУ Драбинко: Філарет - не патріарх, титул ввели тільки з поваги до владики

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це митрополит написав у Facebook у відповідь на претензії Філарета до настоятеля ПЦУ Епіфанія.

"Згідно з рішенням Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 р., владика Філарет був прийнятий у спілкування саме як "колишній Київський митрополит" (а не як патріарх). Рішення стосовно титуляції митрополита Філарета патріархом не ухвалював ані помісний Об’єднавчий Собор, який відбувся 15 грудня 2018 р., ані Архієрейський Собор Православної Церкви України (який поки що жодного разу не скликався). Ані Томос про автокефалію Православної Церкви України, ані її статут не передбачають наявності в нашій Церкві посади "почесного патріарха". Використання титула "почесного патріарха" було допущене в Православній Церкві України лише як вияв поваги до митрополита Філарета", - заявив митрополит.

За його словами, титул повинен був психологічно полегшити для Філарета відхід від персонального керівництва церквою.

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"Очевидно, що використання такого титулу не передбачає надання "почесному патріарху" жодних владних прерогатив. Законним очільником Православної Церкви України є її канонічно обраний Предстоятель — Блаженніший Митрополит Епіфаній", - написав Олександр.

Він додав, що жодних домовленостей про управління церквою Філаретом ніколи не існувало і, більш того, форма канонічної реабілітації Філарета і недостатній рівень довіри до нього з боку помісних церков унеможливлювали обрання владики предстоятелем ПЦУ.

Митрополит Олександр заявив, що беззаперечно підтримує Епіфанія, і запропонував Філарету відповісти: чи вважає він себе ієрархом ПЦУ, чи визнає рішення собору 15 грудня 2018 року, повноваження Епіфанія і канонічних органів управління ПЦУ.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

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