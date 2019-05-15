Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ

Про це повідомляється на сайті НФ.

"В мережі інтернет та соціальних мережах останніми днями почала розповсюджуватися чергова феєрична маячня про Арсенія Яценюка та його родину.

Цього разу на так званих "зливних бачках", які керуються "темниками" з Кремля та його приспішників всередині країни, з'явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти. В якості сенсації також спливають фейки трирічної давнини про чергові міфічні мільярди.

Зі "зливних бачків" цю нісенітницю почали передруковувати в Фейсбуці деякі користувачі та групи.

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Прес-служба "Народного фронту" заявляє, що все це повна маячня і одна зі складових інформаційної кампанії проти Арсенія Яценюка, яка тривала майже всі роки його прем’єрства і не припиняється досі.

Ця маячня доповнить архів фейків про "чеченського бойовика", "24 вілли в Маямі" чи брехню про "перший мільярд".

Чому це відбувається? Тому що дії лідера "Народного фронту" завжди були і будуть спрямовані на захист України, її демократичний розвиток, утвердження державності і незалежності України, боротьбу проти агресії Росії, яка, очевидно, і є замовником найбільш абсурдних фейків.

Для всіх, хто натрапив на подібні "гарячі новини", заявляємо: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають.

Ми звертаємося до громадян України: будьте пильними, не вірте всьому, що написано на інтернет-парканах. Не дозволяйте собою маніпулювати і ставати інструментом в інформаційній війні проти України", - йдеться в повідомленні.