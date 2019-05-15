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15.05.19 18:38

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном. ДОКУМЕНТ

Екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова підозрюють в махінаціях із житлом для військовослужбовців НГУ.

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном. ДОКУМЕНТ

Текст підозри є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 01
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 02
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 03
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 04

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 05

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 06

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 07

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 08

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 09

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 10

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 11

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 12

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 13

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 14


Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 15

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 16

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 17

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 18

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 19

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 20

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 21

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 22
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 23
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 24
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 25

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 26


Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 27

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 28
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 29
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 30
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 31
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 32

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 33

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

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