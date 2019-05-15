Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю виданню Politico.

У вівторок Президент України Петро Порошенко звернувся з проханням до свого наступника, коміку і політичного новачка Володимира Зеленського.

"Будь ласка, не дайте Путіну, не дайте олігархам зруйнувати те, що ми зробили за ці п'ять років, досягнуті нами результати і ціну, яку ми заплатили за цю можливість для нашої нації", - сказав Порошенко.

"Тому що це, мабуть, одна з найвищих цін, яку нація заплатила за повернення до сім'ї європейських народів"





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Порошенко відвідав Брюссель для участі в 10-му саміті Східного партнерства - святкуванні десятилітньої роботи ЄС на території колишнього Радянського Союзу. Але це був також прощальний тур для Порошенка, чий шанс на переобрання завершився розгромною поразкою минулого місяця.

Багато новообраних президентів знаходять свою роботу досить важкою, коли їм треба очолювати загалом функціональну, фінансово платоспроможну країну в мирний час. У 2014 році українські виборці обрали Порошенка, щоб він очолив розколоту націю на межі дефолту, втягнену війну з Росією.

В інтерв'ю Порошенко заявив, що пишається досягненнями своєї адміністрації, включаючи імплементацію багатьох важких політичних, економічних, судових і соціальних реформ, які, за його словами, коштували йому громадської підтримки, в тому числі, різке підвищення цін на газ для населення.



"Чи можете ви уявити собі ціну на енергетичну незалежність від Росії? Тому що за 25 років до мого президентства Україна знаходилася на газовому гачку Росії, найбільш корумпованої моделі, що існує в світі. І я сказав у 2015 році: "Стоп, досить".

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"Останнє підвищення ціни відбулося менш ніж за чотири місяці до виборів, а з боку політика це самогубство", - сказав Порошенко. "Жоден політик не може це зробити".



Для українських виборців болючі заходи були лише одним із джерел розчарування Порошенком та його адміністрацією. Він не зупинив війну з Росією, яку колись обіцяв виграти протягом декількох тижнів. Були також твердження, у тому числі, від колишніх прихильників, що він був занадто повільний у боротьбі з корупцією і що він використовував свою владу, щоб розширити і збагатити свої власні бізнес-інтереси, включаючи кондитерську компанію, що зробила його мільярдером.





Порошенко так і не продав свої бізнес-активи, незважаючи на те, що обіцяв це зробити.

Але в той час як громадський гнів був очевидним в результатах виборів минулого місяця - Зеленський виграв з 73 відсотками голосів проти всього лише 24,5 відсотка Порошенка - президент заслужив похвали на Заході за те, що він доклав героїчних зусиль за обставин, які багато хто розглядав як практично неможливі. Незважаючи на анексію Криму та триваючу окупацію Донбасу, Україна сьогодні залишається на орбіті Європи і знаходиться далі від обійм Росії, ніж будь-коли після розпаду Радянського Союзу.

Порошенко був обраний на заміну Віктору Януковичу, який розпочав революцію Майдану у 2013 році, порушивши обіцянку підписати Угоду про політичну асоціацію та Угоду про вільну торгівлю з ЄС. Після того, як він нарешті був повалений протестами, Янукович втік до Росії, де він залишається під захистом Кремля.



Порошенко в інтерв’ю "Politiko" заявив, що коли він заступив на посаду, майже весь Донбас був окупований російськими сепаратистськими силами. Значна частина цієї території була звільнена. А країна, за допомогою Міжнародного валютного фонду та інших глобальних партнерів, була врятована від межі неплатоспроможності.



Це не моя оцінка, це оцінка світових лідерів, провідних фінансових експертів, міжнародних фінансових організацій, глобальних банківських установ", - сказав Порошенко.



"Ми зробили більше реформ за п'ять років мого президентства, ніж за чверть століття до цього"

"Ми проводили реформи у найважливіших сферах України, насамперед відтворюючи державу, - продовжує Порошенко. - Тому що, коли я був обраний президентом, у нас не було армії. Тепер у нас є одна з найбільш ефективних і одна з найкращих армій Європи, яка має унікальний бойовий досвід боротьби з Росією".

Він також стверджує, що посилення підтримки української мови, започаткування енергетичних ініціатив, пенсійна реформа, а також переформатування судової системи за допомогою нових антикорупційних заходів - це його заслуга. І він висловив особливу гордість тим, що допоміг Українській православній церкві здобути незалежність від Московського патріархату, що довгий час її контролював.



Порошенко заявив, що спалах, який призвів до його президентства, прийшовся на саміт Східного партнерства у Вільнюсі в 2013 році, коли Янукович відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС.



"Мільйони українців вийшли на вулиці, вимагаючи підписання Угоди про асоціацію, - сказав він. - Повірте, вони не вимагали підвищення зарплати або зниження податків, вони просто вимагали права ... на повернення до європейської сім'ї".



Порошенко наполягав, що зробив усе можливе, щоб обмежити вплив олігархів, які вже давно розпоряджалися владою і впливом, щоб збагатитися за рахунок простих українців. Деякі з його критиків вважають це твердження притягнутим за вуха. Їх скептицизм підтримується кампанією Зеленського, що отримала потужну підтримку від Ігоря Коломойського, олігарха, який став ворогом Порошенка після того, як український уряд спробував обмежити його вплив в сфері нафтового та банківського секторів.



Ці кроки, включали в себе націоналізацію "Приватбанку", яким Коломойський володів і який використовувався, за думкою міжнародних спостерігачів, для виведення мільярдів через незаконні транзакції. Коломойський заперечує звинувачення в розкраданні і націоналізацію називає "незаконним захопленням майна без судового наказу або компенсації". Він подав до суду на уряд і виграв перші судові рішення. Коломойський живе в еміграції в Ізраїлі, але, як очікується, повернеться до України після інавгурації Зеленського.



"Я намагався зробити все можливе, щоб відокремити олігарха від впливу на уряд, президента, суспільство і державу, - сказав Порошенко. - Нічого особистого між Порошенком-Коломойським ... Як президент я захищав Україну".



Деякі з близьких радників Порошенка пояснюють його поразку "змовою" великих олігархів, щоб змінити стан речей.



І Порошенко визнав, що обмеження впливу олігархів буде одним з "найбільших викликів" Зеленському.



"Зараз у нас існує велика небезпека реваншу, - сказав Порошенко, - це стає викликом для нового президента. Це як лакмусовий папір. Йому нелегко. Але я дійсно бажаю йому успіху у захисті національних інтересів. Це дуже відповідальна місія, але це і дуже небезпечна спокуса. Йому робити вибір і я сподіваюсь, що вибір буде успішний".



Що стосується Коломойського, Порошенко сказав: "Я не знаю, чи мають наші правоохоронні органи що-небудь проти нього особисто, але його прихід починає бути символом, не хорошим символом для України".



В інтерв'ю Порошенко заявив, що сподівався, що Захід вдарить по Росії ще жорсткішими санкціями, але висловив вдячність за підтримку, яку Україна отримала. І він сказав, що вважає існуючі санкції ефективними.



"По-перше, Путін не може повірити, що Європейський Союз може так довго зберігати єдність і солідарність з Україною, - сказав Порошенко.

"Він не може уявити, що це буде відбуватись протягом п'яти років. І в цій ситуації я хочу подякувати Європейському Союзу, особливо канцлеру Меркель, французьким президентам - Олланду і Макрону. Я хочу подякувати Дональду Туску, який відігравав величезну роль. Я хочу подякувати Жан-Клоду Юнкеру. Я хочу подякувати лідерам Європейського Союзу, які навіть у цій ситуації можуть досягти цих результатів, демонструючи, що цінності Європейського Союзу є набагато важливішими, ніж запропоновані Путіним гроші за скасування санкцій".



"Санкції - це мотивація Путіна сидіти за столом переговорів, - продовжує Порошенко. - Чи були ефективні санкції? Впевнений, що так".

"Росія втратила 150 мільярдів доларів і 10 відсотків ВВП через санкції, а також десять років розвитку в найбільш чутливих секторах російської економіки", - сказав він. "Що є позитивним для Європи? Росія починає витрачати значно менше на військовий комплекс через санкції. І незважаючи на всі суперечки, Європа разом зі Сполученими Штатами, разом з усіма країнами G7, зберігає єдність принаймні в питанні України. Але я хочу більше санкцій. Якщо Росія здійснила акт агресії в нейтральних водах Чорного моря проти наших військових суден, має бути покарання, тому що це акт агресії".

Порошенко заявив, що хотів би, щоб додаткові санкції "стосувалися найбільш чутливих моментів у банківському секторі, найбільш чутливих питань щодо машин подвійного призначення".



Він сказав, що для нього як для президента не було нічого складнішого, ніж телефонувати сім'ям загиблих солдатів. "Повірте, надзвичайно важко подзвонити батькам, жінкам або дітям вбитого українця і сказати їм, що я роблю все можливе, щоб усі ці жертви не були марними, що ми робимо все можливе, щоб врятувати Україну, зберегти єдність України", - сказав він.



Порошенко заявив, що з гордістю залишає посаду, організувавши вибори, які були визнані вільними і чесними, навіть якщо їх результат виявився його розгромною поразкою.



"Це новий стандарт, який вже встановлено, і всім іншим слід дотримуватися цього", - сказав Петро Порошенко.