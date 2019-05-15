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15.05.19 20:22

Україна не використала значні суми фіндопомоги від Євросоюзу, - Мінгареллі (виправлено)

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що значні суми допомоги, які були виділені ЄС, не використані Україною.

Україна не використала значні суми фіндопомоги від Євросоюзу, - Мінгареллі (виправлено)

Про це він сказав на конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, організованій Європейською бізнес-асоціацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються як можна краще. Потрібно розуміти той факт, що більша частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується через цілу низку причин", - сказав він.

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За його словами, основною причиною є відсутність якісної інституційної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "давити" на місцеву владу.

"Перш ніж просити додаткових грошей, витратьте спочатку ті, які доступні", - додав він.

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