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15.05.19 21:21

"Это дорогого стоит", - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за "цінну пораду" представникові "Опоблоку" Воропаєву, якого називають "юристом Ахметова". ФОТОрепортаж

15 травня депутати обговорювали голосування за дату інавгурації новообраного президента і розглянули низку законопроектів, зокрема про соціальний захист дітей. Крім того, деякі з нардепів роздавали цінні поради.

День роботи парламентарів 15 травня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 01

Початок роботи ВР

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 02

Сергій Ківалов серед колег

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 03

Олександра Кужель та перший віце-спікер Ірина Геращенко

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 04

Олександра Кужель та Михайло Папієв

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 05

Сергій Тарута з колегою

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 06

Ігор Луценко і Борислав Береза

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 07

Олена Сотник

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 08

Артур Герасимов

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 09

Нарада між фракціями "Народного фронту" і "Радикальної партії"


Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 10

Депутатські переговори

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 11
Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 12

Валерий Писаренко з колегою

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 13

Сергій Тарута й Оксана Продан 

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 14

Мустафа Найєм в президії ВР

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 15

Андрій Тетерук і Юрій Береза

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 16

Нардепи з РПЛ

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 17
Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 18

Листування Юрія Воропаєва і Валерії Заружко

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 19

Яків Безбах

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