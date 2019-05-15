"Это дорогого стоит", - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за "цінну пораду" представникові "Опоблоку" Воропаєву, якого називають "юристом Ахметова". ФОТОрепортаж

День роботи парламентарів 15 травня від кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Сергій Ківалов серед колег
Олександра Кужель та перший віце-спікер Ірина Геращенко
Олександра Кужель та Михайло Папієв
Сергій Тарута з колегою
Ігор Луценко і Борислав Береза
Олена Сотник
Артур Герасимов
Нарада між фракціями "Народного фронту" і "Радикальної партії"
Депутатські переговори
Валерий Писаренко з колегою
Сергій Тарута й Оксана Продан
Мустафа Найєм в президії ВР
Андрій Тетерук і Юрій Береза
Нардепи з РПЛ
Листування Юрія Воропаєва і Валерії Заружко
Яків Безбах