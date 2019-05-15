Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Андрій Деркач у відкритому листі до Зеленського, розміщеному на сторінці нардепа у Фейсбук.

За словами Деркача, перед Зеленським, як і перед кожним Президентом, стоїть загроза повторення помилок попередника. "Україні важливо почути Ваші рішення з ключових питань. Питання №1 – тарифи та ціни на електроенергію і газ. Питання №2 – корупція у ПЕК з іноземною складовою у "Нафтогазі", корупція і в "Укроборонпромі", горезвісний "Роттердам+", справа Крючкова та багато інших питань, які сьогодні є оголеним нервом Української демократії", – зазначив він.

За словами нардепа, 73% виборців підтримали нового Президента у другому турі Президентських виборів. "Підтримали Вас на рідній мені Сумщині, яку я представляю у Верховній Раді. 73% проти цієї влади. Це вирок. Володимире Олександровичу, не дайте загнати себе в кут, як це зробив попередній Президент, звівши всю парадигму своєї місії до трьох слів: "армії, мови, віри". Цих понять набагато більше. Їх сотні. І з них складається Україна. Збережіть їх", – наголосив Деркач.

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На його думку, щоб не допустити помилок, дуже важливо розставити пріоритети у виконанні взятих Зеленським зобов'язань.

"Мені на власні очі довелося спостерігати, як благі наміри кандидатів на найвищу посаду, починаючи з другого терміну Леоніда Кучми, швидко перетворювалися у склоки, інтриги, жадібність та неадекватність; спостерігати, як будучи поневоленим жаданням влади, "бронзовіли" Президенти України. Хочу звернути Вашу увагу, що економіка країни, ціни, тарифи, ВВП не визначаються кількістю нових облич, хороших хлопців або свіжих персонажів у системі управління. Це емпірично доведено протягом попередніх 5 років", – заявив він.

Деркач вважає, що новий Президент має унікальний шанс з таким рівнем довіри реалізовувати програми розвитку країни. "Хочу вас запевнити, що всі позитивні і правильні рішення, які Ви будете приймати, виходячи з волі наших виборців, будуть підтримуватися депутатами всіх рівнів", – підсумував він.











