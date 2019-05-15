Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.05.19 20:33

Справи, пов'язані з угрупованням Януковича, розкидані по декількох підрозділах ГПУ і між собою не координуються, - Горбатюк

Генеральний прокурор Юрій Луценко міг навмисне розподілити по різних відділах ГПУ кримінальні справи, пов'язані зі злочинним режимом екс-президента Віктора Януковича.

Справи, пов'язані з угрупованням Януковича, розкидані по декількох підрозділах ГПУ і між собою не координуються, - Горбатюк

Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час каденції генерального прокурора у нас така ситуація, що ті ж справи, що стосуються злочинної організації, в [членстві в] якій підозрюється колишній президент Віктор Янукович, вони розкидані по чотирьох або по п'яти підрозділах", - розповів він.

За словами Горбатюка, ці підрозділи ГПУ не координують свої розслідування, що заважає слідству.

Читайте також: У Раді збирають підписи за відставку Луценка

"З часом ти розумієш, що в цьому може бути й умисел, щоб цього результату, справді, в окремих провадженнях не домогтися", - підкреслив спецпрокурор.

Нагадаємо, Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь України з кіпрських компаній EROSARIA LTD і Aldoza Investments Limited, які пов'язані з Віктором Януковичем і колишніми високопосадовцями, 55 млн гривень і 1 млн доларів США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", - Луценко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100