Прикордонник отримав хабарів на 150 тис. грн за фальсифікацію даних про перетин кордону жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей за внесення недостовірних відомостей до бази даних за фактами фіктивного перетину держкордону. Насправді вони не залишали тимчасово окупованої території, а сфальсифіковані відомості від Держприкордонслужби використовувалися для нарахування їм пенсій та інших соціальних виплат із державного бюджету України.

За інформацією спецслужби протиправно отримані бюджетні гроші, зокрема, використовувалися і для фінансування незаконних збройних формувань.

Під час досудового розслідування співробітники СБУ задокументували отримання посадовою особою хабарів на загальну суму понад 150 тисяч гривень.

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Зараз фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.