Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Обговорюють готовність до введення ринку з 1 липня, як передбачено чинним законом. Тема важлива і актуальна - для ЄС і США своєчасне введення конкурентного ринку є базовим маркером готовності України виконувати свої зобов'язання щодо реформування енергетичного сектора. Міненерго, НКРЕКУ, ключові енергокомпанії беззастережно виступають за запуск ринку в належні терміни. Більшість депутатів теж. Щойно екс-двічі міністр енергетики Іван Плачков виступав - він теж за", - написав Бузаров.

За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати в ринку з 1 липня 2019 року.

"Є ті, хто перестраховується і допускають перенесення на певний час - "Укренерго", наприклад. Але навіть вони говорять, що в цілому готові запускатися. Загалом настрій оптимістичний. Якщо не втрутяться політичні чинники, і популісти знову не осідлають тему тарифів, європейському енергоринку в Україні з 1 липня бути!" - констатував він.

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