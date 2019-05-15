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15.05.19 20:39

Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня

Присутній на засіданні комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки експерт Андрій Бузаров повідомив, що більшість учасників закликають не відхилятися від передбаченої законом дати введення нового ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Обговорюють готовність до введення ринку з 1 липня, як передбачено чинним законом. Тема важлива і актуальна - для ЄС і США своєчасне введення конкурентного ринку є базовим маркером готовності України виконувати свої зобов'язання щодо реформування енергетичного сектора. Міненерго, НКРЕКУ, ключові енергокомпанії беззастережно виступають за запуск ринку в належні терміни. Більшість депутатів теж. Щойно екс-двічі міністр енергетики Іван Плачков виступав - він теж за", - написав Бузаров.

За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати в ринку з 1 липня 2019 року.

"Є ті, хто перестраховується і допускають перенесення на певний час - "Укренерго", наприклад. Але навіть вони говорять, що в цілому готові запускатися. Загалом настрій оптимістичний. Якщо не втрутяться політичні чинники, і популісти знову не осідлають тему тарифів, європейському енергоринку в Україні з 1 липня бути!" - констатував він.

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Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня 01
Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня 02
Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня 03

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