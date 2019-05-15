Чеський депутат Ондрачек їздив в окупований Донецьк, глава МЗС Петршічек присоромив його

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ондрачек прибув у Донецьк 11 травня для участі в заходах з нагоди "річниці створення ДНР". Він раніше вже відвідував непідконтрольну українській владі територію Донбасу і Криму. Україна заборонила цьому депутату в'їзд після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль "іноземного спостерігача" в окупованому Луганську на місцевих псевдовиборах.

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"Депутат Ондрачек ганьбить Чехію. Під час цього візиту він офіційно не представляв Чеську Республіку. Крім відео з цим "успіхом" я не знаю, якою була мета його поїздки", - заявив Петршічек у Twitter.