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15.05.19 20:56

Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні. ФОТО

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави закликав країни Великої сімки та ЄС посилювати підтримку України у забезпеченні реформ та у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності Української держави, а також продовжувати вірити в її успішне майбутнє

Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні 01

"Я звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим", - сказав Президент.

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Особливу увагу було приділено питанню продовження санкційної політики проти Росії, а також консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських заручників і моряків, які незаконно утримуються РФ.

"Ми згадуємо багато успішних і важливих реформ, які були зроблені за вашого лідерства. Особливо це стосується реформування банківського сектору. І як приклад я особливо хочу відзначити успішну націоналізацію "Приватбанку", - наголосила посол Франції Ізабель Дюмон від імені послів Великої сімки. Серед інших успішних реформ вона відзначила децентралізацію, реформування судової системи, боротьбу з корупцією та реформи в енергетичному секторі.

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі зазначив: "Україна сьогодення не має нічого спільного з Україною 2014 року. І ми усі розуміємо ваш особистий внесок в цьому прагненні. Ви наблизили Україну до Європейського Союзу".

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