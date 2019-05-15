У Запоріжжі двох керівників землевпорядних підприємств упіймали на хабарі 120 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили механізм одержання хабарів від громадян за нестворення штучних перешкод під час отримання технічної документації із землеустрою.

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання 120 тис. гривень від місцевого підприємця за підготовку документів, необхідних для укладення договору оренди земельної ділянки. За цю суму фігуранти справи обіцяли комерсанту прискорити процес отримання документації і нібито вплинути на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області.

Одного зі зловмисників правоохоронці затримали в обласному центрі під час одержання всієї суми хабара.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину.