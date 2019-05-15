Лещенко не може на етапі досудового слідства свідчити в прямому ефірі, оскільки такої норми немає в КПК, - Горбатюк

Про це в ефірі Громадського заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, пише Цензор.НЕТ.

"Обов'язковим є відеозапис, якщо про це клопоче хтось із учасників слідчої дії, то відразу слідчий зобов'язаний записувати на відео. Це так, але кримінально-процесуальний кодекс не дозволяє проводити слідчі дії онлайн", - зазначив Горбатюк.

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Водночас прокурор додав, що заборони на такі дії теж немає.

"На етапі досудового розслідування саме поняття таємниці досудового розслідування зобов'язує слідчого і прокурора не розголошувати ці слідчі дії", - додав Горбатюк.

Раніше Лещенко заявив, що піде на допит у Генеральну прокуратуру і готовий розкрити джерело, з якого отримав частину "чорної бухгалтерії", але тільки на допиті в прямому ефірі.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенкові можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.