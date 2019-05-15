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15.05.19 22:18

Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що країни, які згодні повернути РФ у Парламентську асамблею Ради Європи без виконання жодних умов, є співучасниками підриву мінських угод.

Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін

Про це чиновник написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всі ми знаємо, якою ціною Україна виконувала мінські домовленості. Москва ж, не ховаючись, послідовно їх підривала. І якщо зараз окремі країни-члени готові повертати в ПАРЄ агресора і порушника міжнародного права просто так, без виконання ним жодних із поставлених умов - вони мають усвідомлювати, що стають співучасниками підриву мінська", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що згадані домовленості - "справа життєвого значення".

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"Питання в тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки - це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без кроків з її боку до нормальності. І ті, хто робить таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності. Якщо дехто в Європі піддаватиметься на шантаж Кремля і ховатиме голову в пісок - від Ради Європи та, нарешті, від усіх європейських цінностей дуже швидко може нічого не залишитися", - зауважив Клімкін.

Він повідомив, що говорив про це в Брюсселі своїм колегам міністрам.

Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін 01

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