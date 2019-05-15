Почекаємо, як розвиватимуться події з парламентськими виборами в Україні, - президент Австрії ван дер Беллен про реалізацію Мінських угод

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сказав, що я буду радий, якщо з тої, чи іншої сторони буде якийсь позитивний імпульс в плані реалізації Мінських домовленостей. Але, будьмо реалістами, зараз ми маємо почекати, як будуть розвиватися події з парламентськими виборами в Україні у жовтні", - заявив австрійський президент, коментуючи свої переговори з Путіним, зокрема, у питанні відносин між Росією та Україною, що впливає на стосунки ЄС з РФ.

При цьому, ван дер Беллен вказав на "багатолітню австрійську мантру" – потрібно залишатися в діалозі "навіть, якщо щодо якихось пунктів можуть бути різні думки".

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Він також прокоментував вплив на двосторонні австрійсько-російські відносини санкцій ЄС проти Росії, введених через незаконну анексію Криму та ситуацію на Донбасі. За його словами, "найгірше вже позаду", і "за останні роки ми вже дещо змінили наші торговельні потоки".

Водночас, заявив австрійський президент, санкції йдуть на шкоду обом сторонам: "Те, що ситуація чисто з економічної точки зору для обох сторін є незадовільною – думаю, ніхто не буде оспорювати".