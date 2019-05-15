ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк

Про це в ефірі Громадського розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ознайомившись з опублікованим першим звинуваченням Полу Манафорту, ми побачили, що окремі пункти звинувачення пересікаються із нашими розслідуваннями і тому важливо для нас отримувати копії документів та інформацію від Сполучених Штатів Америки і ми готові були надавати сприяння у їхніх розслідуваннях", — зазначив Горбатюк.

Він уточнив, що йдеться про розслідування розтрати коштів Міністерства юстиції України.

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"Ми розпочали розслідування, ще до всіх оприлюднень "чорної бухгалтерії" стосовно розтрати коштів Міністерства юстиції на оплату послуг американської юридичної фірми у справі Тимошенко проти України щодо її незаконного арешту.Слідство повідомило про підозру міністру юстиції, його заступнику і головному бухгалтеру і з 16-го року ця справа слухається в суді", — пояснив Горбатюк.

На уточнююче запитання ведучої чи йдеться про справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, прокурор відповів "так".

"Відповідно там було більше млн доларів виплачено цій юридичній фірмі, а в звинуваченні американському по Полу Манафорту зазначено про те, хоча там не всі названі підприємства, фізичні та юридичні особи, але з високою долею імовірності, ми зробили висновок, що там записано ще 4 мільйони доларів, окрім цього мільйону, які було виплачено саме за цей звіт. Відповідно, зацікавившись цією інформацією, бажаючи впевнитись в цьому і отримати підтвердження документальне, ми якраз і писали до Міністерства юстиції США з клопотанням про співпрацю", — наголосив Горбатюк.

Водночас, він додав, що відповіді слідчі так і не отримали.

Нагадаємо, у 2004 році Верховна Рада прийняла зміни до Конституції, в результаті яких Україна з президентсько-парламентської стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році Конституційний суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених після конституційної реформи 2004 року повноважень.

6 вересня 2017 року екс-міністра юстиції Лавриновича викликали на допит у справі про "переворот". Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Януковичу та Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади у 2010 році шляхом повернення Конституції 1996 року.

Сам Лавринович заявив, що не бачить злочину в своїх діях, а в 2010 році лише виконував свої функціональні обов'язки.

17 квітня 2018 року екс-міністру юстиції Лавриновичу вручили обвинувальний акт.

27 вересня 2017 року Апеляційний суд звільнив екс-міністра юстиції Лавриновича з-під арешту.