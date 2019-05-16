Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання КоммерсантЪ.
Яскін у квітні поїхав за кордон після початку перевірки на підприємстві, після чого надіслав керівництву заяву про звільнення за власним бажанням, повідомила в середу газета "Комерсант". Видання назвало це "безпрецедентним скандалом".
"Його від'їзд стався на тлі початку роботи на підприємстві служби внутрішнього аудиту "Роскосмосу", - пише газета.
Прес-служба "Роскосмосу", в структуру якого входить НДІ, підтвердила цю інформацію. "Яскін був директором, надіслав заяву про звільнення за власним бажанням з-за кордону і залишив пост 17 квітня. Тепер ним займаються компетентні органи", - йдеться в повідомленні держкорпорації.
Про втечу Яскіна за кордон "Комерсанту" розповіли два топ-менеджери підприємств оборонної промисловості. За їхніми словами, НДІ КП - одне з ключових підприємств оборонної промисловості. Там розроблялися наземні прилади навігаційної апаратури споживача, призначені для визначення місця перебування об'єктів озброєння і військової техніки з використанням сигналів супутникових систем ГЛОНАСС/GPS.
Також інститут виготовляє цивільні автомобільні навігатори під брендом Glospace.