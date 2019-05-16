Патруль СММ ОБСЄ зафіксував обстріл біля Донецької фільтрувальної станції, - звіт

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ, вранці 15 травня патруль СММ у складі 5 співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на автошляху H20 приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Кам’янка (підконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька) й орієнтовно за 3,5 км на північний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) для здійснення моніторингу безпекової ситуації. Там також був присутній військовослужбовець Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації. Працівники піротехнічного підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій перебували на відстані близько 50 м на південь від місця розташування патруля СММ.

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Попри надані гарантії безпеки щодо дотримання локального режиму припинення вогню, о 08:52 члени патруля Місії, троє з яких стояли біля автомобілів СММ, а двоє перебували всередині, почули вибух, за оцінкою, від пострілу з озброєння невстановленого типу в межах 100-300 м на захід від своєї позиції. Через кілька секунд, перебуваючи в салоні автомобілів, команда Місії почула ще два вибухи, за оцінкою, від пострілів з озброєння невстановленого типу на тій самій відстані і в тому ж напрямку. Спостерігачі негайно залишили цей район, помітивши, що піротехніки також поїхали з цього місця. Жоден зі співробітників Місії не постраждав, майно СММ не було пошкоджене.