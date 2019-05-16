Коломойський повернувся в Україну

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію він підтвердив у коментарі theБабелю.

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що о 2:30 ночі 16 травня в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з ботовим номером UR-PRT.

У коментарі theБабелю Коломойський підтвердив, що повернувся в Україну. На уточнювальне запитання, чим займеться в першу чергу, бізнесмен відповів, що не знає.

Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у Женеві, Швейцарія. Від вересня 2018 року мешкав в Ізраїлі, у місті Герцлія. В інтервʼю "Схемам" Коломойський говорив, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну "через сімейні обставини", і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.