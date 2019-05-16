Трамп оголосив надзвичайний стан у сфері комунікацій США у зв'язку із загрозою нацбезпеці

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила в середу американська газета The Washington Post із посиланням на Білий дім.

"На тлі поглиблення торговельної війни з Китаєм президент Трамп у середу оголосив про введення "надзвичайної ситуації" національного рівня з метою захисту комунікаційних мереж США, що надає федеральному уряду широкі повноваження забороняти американським компаніям вести бізнес з певними іноземними постачальниками, включно з китайською компанією Huawei", - пише видання.

Як зазначається, іноземні противники використовують уразливі місця в телекомунікаційних технологіях та службових мережах США. Документ також вказує на економічне й промислове шпигунство, що викликає особливе занепокоєння Вашингтона.

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"Президент чітко наголосив, що нинішня адміністрація зробить усе необхідне, аби зберегти Америку безпечною й успішною, а також захистити США від іноземних противників, які активно і дедалі частіше створюють та використовують вразливі місця в інфраструктурі інформаційних і комунікаційних технологій Сполучених Штатів", - заявила в цьому зв'язку речниця Білого дому Сара Сандерс.

Указ уповноважує міністра торгівлі США блокувати транзакції, які охоплюють комунікаційні технології іноземних компаній, що можуть становити "неприйнятний ризик" для США. У цьому зв'язку Міністерство торгівлі вже поінформувало, що внесло китайську компанію Huawei у "чорний список", фактично заборонивши продаж чи передачу технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

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