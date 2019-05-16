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16.05.19 08:50

У Конгресі США почали процедуру затвердження бюджету-2020, який передбачає $250 млн для України

Підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік".

У Конгресі США почали процедуру затвердження бюджету-2020, який передбачає $250 млн для України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США, опублікованому у Facebook.

За даними відомства, сума коштів, яку пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. пропонується спрямувати винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.

Документом також передбачено, що зазначені кошти мають бути спрямовані й на реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка ЗСУ і сил безпеки України.

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У подальшому документ має бути затверджений повним складом Комітету з питань асигнувань, проголосований Палатою представників та Сенатом, після чого переданий на підпис Президенту США.

У Конгресі США почали процедуру затвердження бюджету-2020, який передбачає $250 млн для України 01

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