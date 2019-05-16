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16.05.19 09:14

Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів

Держдепартамент США направив главі відомства Майку Помпео і президенту США Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння у Великій Британії колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки.

Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це на слуханнях у Сенаті заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон. За її словами, нові обмеження - частина розширеної стратегії щодо Росії.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набув чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи містять заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Другий пакет санкцій може містити, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів у США, зниження рівня дипломатичних відносин, заборону на авіаперевезення державними компаніями.

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Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

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