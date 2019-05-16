Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це на слуханнях у Сенаті заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон. За її словами, нові обмеження - частина розширеної стратегії щодо Росії.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набув чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи містять заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Другий пакет санкцій може містити, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів у США, зниження рівня дипломатичних відносин, заборону на авіаперевезення державними компаніями.

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Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.