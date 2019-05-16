ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі

"Сподіваюся, що є можливість обговорити питання квот, особливо в сільському господарстві ... І я впевнений, що в ЄС є бажання прийняти те, до чого ми спільно прийдемо", - сказав Мінгареллі під час конференції EU Future Simple or Future Indefinite, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що новообраний президент України Володимир Зеленський під час зустрічі минулого тижня запевнив, що готовий підтримувати євроінтеграційну політику України.

"Він чітко сказав, що має намір модернізувати країну відповідно до стандартів ЄС", - сказав глава Представництва ЄС.

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