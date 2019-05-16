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16.05.19 09:52

"Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий

Фракція об'єднання "Самопоміч" у Верховній Раді готова на голосуванні в четвер підтримати проект постанови з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 19 травня.

"Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий

Про це написав лідер політсили Андрій Садовий на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Об'єднання "Самопоміч" по сьогоднішніх голосуваннях щодо дня інаугурації: "Самопоміч" підтримає проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував новообраний Президент; "Самопоміч" не буде голосувати за постанови з іншими датами (у випадку, якщо жодна з них не проходить, дату має визначити спікер парламенту). Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".

Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", - заявив Садовий.

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Самопоміч підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий 01

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