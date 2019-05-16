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16.05.19 10:27

Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському

Посли країн Великої сімки закликали чинного Президента України Петра Порошенка поступово передавати владу новообраному президенту Володимиру Зеленському.

Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві послів G7 за підсумками зустрічі з Порошенком, опублікованій у Twitter.

"Посли G7 сьогодні зустрілися з Президентом Порошенком, щоб обговорити прогрес, здійснений у сфері реформ за його президентства. Вони привітали досягнення Президента Порошенка й обмінялися з ними думками щодо просувань, які мають бути забезпечені в подальшому.

Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ", - сказано в повідомленні.

Читайте: Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні. ФОТО

Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському 01

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