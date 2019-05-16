Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі Президента і прем'єр-міністра.

"Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.



Фото: Порошенко/Facebook

Президент підкреслив, що одягнувши український національний одяг, "ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях".

"По всьому світу сьогодні вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України", - резюмував Порошенко.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає вишиванку символом української ідентичності та любові до своєї країни.

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"Україна відзначає день свого національного оберега - вишиванки. Для нас вишита сорочка особлива – це символ української ідентичності, любові до своєї країни. Вітаю всіх українців світу з цим прекрасним святом.

Гордий бути українцем!", - написав він у Facebook.



Фото: Гройсман/Facebook