Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі Президента і прем'єр-міністра.
"Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
Президент підкреслив, що одягнувши український національний одяг, "ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях".
"По всьому світу сьогодні вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України", - резюмував Порошенко.
Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає вишиванку символом української ідентичності та любові до своєї країни.
"Україна відзначає день свого національного оберега - вишиванки. Для нас вишита сорочка особлива – це символ української ідентичності, любові до своєї країни. Вітаю всіх українців світу з цим прекрасним святом.
Гордий бути українцем!", - написав він у Facebook.