Тетерук відкликав свою постанову про проведення інавгурації 28 травня: НФ виступає за 20 травня

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"19 травня - день, коли ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій ... Ми не можемо об'єднувати дні, коли ми вшановуємо пам'ять закатованих українців з урочистостями з приводу інавгурації президента. У результаті дискусії було знайдено компромісне рішення, що саме 20 травня стане наступною датою, коли нардепи будуть готові віддати голоси за день проведення інавгурації

Тому 28 травня втрачає свою актуальність, і я відкликаю свою постанову та пропоную проголосувати за 20-те, щоб проголосувати і рухатися далі", - сказав нардеп.

"Народний фронт не голосуватиме за інавгурацію президента 19 травня. Водночас фракція НФ підтримає інавгурацію 20 травня", - заявив з трибуни керівник фракції НФ Максим Бурбак.

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Нагадаємо, раніше обраний президент Володимир Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.

Загалом у парламенті зареєстровано 5 постанов, що стосуються дати проведення інавгурації. У трьох з них інавгурацію пропонується провести 19 травня. Інші запропоновані дати - 20 травня та 1 червня.

Депутат від "Народного фронту" Тетерук пообіцяв завтра зареєструвати ще одну постанову - про проведення інавгурації 28 травня.

Станом на 14 травня в парламенті зареєстрували 7 проектів постанов про дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, один з яких відкликано.