Жоден з проектів постанов про дату інавгурації Зеленського не набере потрібної кількості голосів, - Сироїд

"Голосування відбудеться близько 11.00 плюс-мінус. Думаю, жодна з постанов не набере більшості (не менше 226, - ред.) голосів, а глава парламенту призначить дату з тієї постанови, яка набере найбільшу кількість голосів. Однак все можливо в українському парламенті", - сказала вона на інвестконференції в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На цьому заході вранці був заявлений новообраний президент Зеленський, проте він, як повідомив глава "Concorde Capital" Ігор Мазепа, сьогодні проводить консультації у Верховній Раді.

Верховна Рада має розглянути 7 проектів постанов, три з яких пропонують провести інавгурацію 19 травня (10270, 10270-1 10270-3). Інші ініціативи передбачають приведення до присяги Зеленського 17 травня (10270-6), 20 травня (10270-2), 26 травня (10270-5) і 28 травня (10270-7).

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