Фракція БПП підтримує проведення інавгурації 20 травня, - Герасимов

Про це голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося засідання фракції "Блок Петра Порошенка". Фракція підтримала однозначне рішення підтримати дату інавгурації 20 травня. Але про дату 19 травня ще тривають консультації, які ми закінчуватимемо в сесійній залі", - заявив Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тетерук відкликав свою постанову про проведення інавгурації 28 травня: пропонує визначитися з датою 20 травня

Нагадаємо, раніше обраний президент Володимир Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.

Загалом у парламенті зареєстровано 5 постанов, що стосуються дати проведення інавгурації. У трьох з них інавгурацію пропонується провести 19 травня. Інші запропоновані дати - 20 травня та 1 червня.

Депутат від "Народного фронту" Тетерук пообіцяв завтра зареєструвати ще одну постанову - про проведення інавгурації 28 травня.

Станом на 14 травня в парламенті зареєстрували 7 проектів постанов про дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, один з яких відкликано.