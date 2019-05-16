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16.05.19 11:13

Фракція БПП підтримує проведення інавгурації 20 травня, - Герасимов

Фракція Партії "Блок Петра Порошенка" на своєму засіданні 16 травня ухвалила рішення підтримати Постанову про призначення дати інавгурації новообраного Президента України на 20 травня.

Фракція БПП підтримує проведення інавгурації 20 травня, - Герасимов

Про це голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно відбулося засідання фракції "Блок Петра Порошенка". Фракція підтримала однозначне рішення підтримати дату інавгурації 20 травня. Але про дату 19 травня ще тривають консультації, які ми закінчуватимемо в сесійній залі", - заявив Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тетерук відкликав свою постанову про проведення інавгурації 28 травня: пропонує визначитися з датою 20 травня

Нагадаємо, раніше обраний президент Володимир Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.

Загалом у парламенті зареєстровано 5 постанов, що стосуються дати проведення інавгурації. У трьох з них інавгурацію пропонується провести 19 травня. Інші запропоновані дати - 20 травня та 1 червня.

Депутат від "Народного фронту" Тетерук пообіцяв завтра зареєструвати ще одну постанову - про проведення інавгурації 28 травня.

Станом на 14 травня в парламенті зареєстрували 7 проектів постанов про дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, один з яких відкликано.

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