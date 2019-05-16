Газові переговори з РФ відновляться, ймовірно, в червні: після інавгурації Зеленського і його розмови з Путіним, - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ході Міжнародної інвестиційної конференції "Game of thrones: final season?" в Києві в четвер.

Глава "Нафтогазу вважає, що швидше за все такі переговори відбудуться в червні.

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"Сторона офіційно повідомила, що буде говорити тільки після того, як новий президент вступить на посаду і відбудеться розмова між паном Зеленським і паном Путіним. Ми очікуємо цієї події. Думаю, можливо, ці переговори поновляться в червні", - сказав Коболєв.

На результати переговорів, на думку глави НАК, ключовий вплив матимуть Німеччина, яка безпосереднє впливає на запуск "Північного потоку-2", подальші дії США щодо санкцій на РФ, а також здатність "Нафтогазу" продовжувати судовий позов проти "Газпрому" щодо компенсації $12 млрд в разі непідписання нового транзитного контракту.