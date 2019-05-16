Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Разом з ним прилетіли двоє людей - бізнесмен Тимур Міндич і народний депутат фракції "Відродження" Андрій Шипко.

Коломойський не перебуває в розшуку, на його ім'я стоїть тільки індекс інформування про приліт і відліт під час проходження контролю, тому контроль він пройшов без проблем.

Раніше в Дніпро вже повернувся бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський повернувся в Україну

Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у Женеві, Швейцарія. Від вересня 2018 року мешкав в Ізраїлі, у місті Герцлія. В інтервʼю "Схемам" Коломойський говорив, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну "через сімейні обставини", і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.

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