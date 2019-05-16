Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пообіцяв, що представить список партії "Голос" на першому з'їзді. "Ви бачите на сцені команду. Це не перша п'ятірка і не списки", - сказав він.

"Коли з'їзд партії оприлюднить список, ви зрозумієте, що це буде перша зміна", - додав Вакарчук.











Згідно з представленою Вакарчуком програмою партії "Голос", Україна - це політична нація, об'єднана спільними цінностями та усвідомленою ідентичністю; Україна - це заможні, вільні і щасливі люди, які живуть гідно і усвідомлюють власну гідність; Україна - це справедлива держава, яка з однаковою повагою ставиться до кожної Людини; Україна - це демократична країна з сильною економікою, рівними справедливими правами і високим міжнародним авторитетом, яку поважають партнери, якою пишаються громадяни.

Серед основних завдань і місії партії "Голос": нова політична культура та інклюзивна демократія - основа розвитку країни, збереження територіальної цілісності України і повернення окупованих територій, підтримувати і гарантувати незворотність європейського шляху розвитку країни, забезпечити стале зростання економіки, створити рівні правила для всіх, зокрема максимально знизити рівень корупції, серед іншого: ліквідація умов для корупції, забезпечення ефективної та незалежної судової гілки влади, перезапуск антикорупційних органів, примножувати людський капітал за розвиток освіти та охорони здоров'я, зберігати українську ідентичність, просувати інклюзивність і толерантність у суспільстві, повага до Людини, зберігати і розвивати українську культуру, посилювати обороноздатність через підтримку сильної армії і входження в НАТО.

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Також Вакарчук представив п'ятірку членів партії "Голос":

Юлія Клименко - має практичний досвід в управлінні великими організаціями в державному і приватному секторах. Після Революції Гідності в 2015-2016 роках працювала в уряді на посаді заступника Міністра економіки - керівника апарату. До 2015 року 17 років працювала в приватному секторі на керівних посадах у компаніях з іноземними інвестиціями.

Вона є радником Президента Київської школи економіки та займається бізнес освітою. Була членом правління Центру Економічної Стратегії, Transparency International Україна та ДП "АМПУ".

Соломія Бобровська в 2016 році стала наймолодшим главою області в Україні, очоливши Одеську ОДА в двадцять шість років. У 2017 році увійшла в ТОП 30 до 30 за версією видання Kyiv Post. Бобровська є співзасновником громадських ініціатив "Євромайдан SOS" і "Допомога ДПСУ". Активістка руху "Чесно. Фільтруй Раду!". Зараз - очолює ГО "Українська Основа", одним із напрямків якої є проект Студії жіночої політичної взаємодії для жінок південної та східної України. З 2002 року - член Пласту

Має досвід роботи, як в громадському секторі, так і на державній службі - в Кабінеті Міністрів (команда віце-прем'єр-міністра), а також в Одеській ОДА - була заступником, а згодом і тимчасово виконувала обов'язки Голови Одеської ОДА 2016-2017 рр.

Андрій "Богема" Шараскін - актор і режисер, кіборг. За участь у захисті Донецького аеропорту нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та відзнакою Президента України - медаль "Учасник антитерористичної організації". З початку серпня 2014 до січня 2016 року - учасник російсько-української війни; з 2016 р. - заступник командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань; з 2016 р.- голова Правління ГО "Державна ініціатива Яроша"; з 2019 року - голова Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

Юрій Соколов - заслужений лікар України, доктор медичних наук, інтервенційний кардіолог, провідний український вчений. Професор кафедри кардіології Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувач відділенням Інтервенційної кардіології Національного наукового центру "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" в Києві. Почесний член Європейського товариства кардіологів (F.F.S.C.), Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України. Вперше в Україні виконав низку складних кардіологічних операцій. Ініціював створення в Україні реперфузійних центрів, де проводять безкоштовне коронарне стентування.

Ярослав Юрчишин - громадський активіст, один з провідних антикорупціонерів України, екс-керівник Transparency International Україна. Тривалий час був радником Голови Верховної Ради України. Член Пласту з 2001 року. Протягом двох з половиною років (до грудня 2018 року) був виконавчим директором Transparency International Україна. Є співавтором антикорупційної реформи в Україні. Разом з іншими активістами домігся створення антикорупційного суду. Два роки був менеджером з адвокації коаліції громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ.

У 2014 - радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Член Ради громадського контролю при НАБУ (2016-2017). Член конкурсної комісії з обрання прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури. Член конкурсної комісії з обрання голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.