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16.05.19 12:09

Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня

Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко підтримав дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня, і не голосував за дату 19 травня, як того хотів сам Зеленський, через агресивне звернення Зеленського до парламенту.

Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"З огляду на хамське звернення Зеленського до парламенту я голосував проти 19 травня. Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Головне, щоб він це пам'ятав", - сказав нардеп.

Також Гончаренко прокоментував повернення Коломойського в Україну: "Зараз весна. Перелітні птахи, які перечікували складні зимові часи, повертаються в Україну. Імовірно, Коломойський вважає, що складні дні для нього закінчилися і почалися чудові - смертельна любов Ігоря Валерійовича Коломойського та Володимира Олександровича Зеленського" .

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