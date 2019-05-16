"Слуга народу", "ОП - За життя", БПП та "Батьківщина" долають прохідний бар'єр у Раду, - опитування. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

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Так, згідно із соцдослідженням, серед усіх опитаних за партію "Слуга народу" готові проголосувати 29,5% (серед тих, хто визначився і буде голосувати, - 39,9%), за "Опозиційну платформу - За життя" - 8,1% (10,9%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,8% (10,6%), ВО "Батьківщина" - 6,7% (9,1%).

За партію "Честь і сила" Ігоря Смешка проголосували б 3,8% всіх респондентів (5,1% тих, хто визначився), за "Громадянську позицію" - 3,7% (5,0%), за "Опозиційний блок - партію миру і розвитку" - 2,6% (3,5%), за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4% (3,3%), за ВО "Свобода" - 1,8% (2,4%), за об'єднання "Самопоміч" - 1,5% (2,0%).

Партія Святослава Вакарчука набрала б 0,7% голосів опитаних (0,9% тих, хто визначився), а також усі інші представлені в опитуванні партії набрали б менше 0,5% голосів виборців.

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На запитання "За яку партію ви б проголосували, якщо тієї, яку ви обрали, не було б у списку" 9,4% респондентів відповіли, що за "Слугу народу", по 4,5% - за "Опозиційну платформу - За життя" та партію "Сила і честь", по 4,4% - за ВО "Батьківщина" та "Громадянську позицію", 4,2% - за "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку", 3,4% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,6% - за об'єднання "Самопоміч", 2,5% - за партію Святослава Вакарчука, 2,2% - за "БПП "Солідарність". За інші партії проголосували б менше 2% виборців.

До ідеї об'єднання ВО "Батьківщина" та партії "Слуга народу" і спільної участі у виборах 29,7% респондентів ставляться позитивно, 49,2% - негативно, 21,1% - не змогли відповісти.

До об'єднання ВО "Батьківщина" та "Опозиційної платформи - За життя" 17,8% опитаних ставляться позитивно, 57,4% - негативно, 24,9% - не змогли відповісти.

До об'єднання "Слуги народу" та "Опозиційної платформи - За життя" 28% виборців ставляться позитивно, 49,4% - негативно, 22,5% - не змогли відповісти.

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До об'єднання "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку - Партія миру і розвитку" 27,7% опитаних ставляться позитивно, 44,6% - негативно, 27,7% - не змогли відповісти.

До об'єднання "Громадянської позиції" та "Самопомочі" 35,3% ставляться позитивно, 35,0% - негативно, 29,8% - не змогли відповісти.

До об'єднання партії С.Вакарчука та "УДАРу" 22,9% респондентів ставляться позитивно, 44,4% - негативно, 32,6% - не змогли відповісти.

При цьому 49,3% опитаних сказали, що точно готові брати участь у парламентських виборах, якби вони відбувалися найближчої неділі, 29,9% - швидше так, 8,8% опитаних точно б не брали в них участі і 5,5 % - швидше ні. А 6,4% респондентів вагалися з відповіддю на питання.

Дослідження проводилося із 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.