Нардеп Вітко звернувся до Зеленського щодо майбутніх кадрових призначень

З такою заявою Вітко виступив у Верховній Раді, повідомляє rubryka.com.

"Днями минає 5 років з моменту створення добровольчого батальйону Луганськ 1. Мені, військовому у четвертому поколінні, випала відповідальність очолити цей добробат із перших днів. Під моїм керівництвом з травня до листопада 2014 року не загинув жоден - я наголошую, жоден - солдат батальйону, який я очолював. І для мене як для офіцера було найголовніше - фахово виконати бойове завдання і зберегти життя солдатів", - нагадав Вітко.

Водночас, сказав він, ми мали десятки низькопрофесійних командних рішень, які призвели до загибелі наших хлопців, і чого вартує тільки збиття Іл-76 у Луганському аеропорту. За словами комбата, такі рішення віддавалися окремими генералами - гинули наші солдати, а ворог продовжував окуповувати нашу землю.

Вітко звернувся до новообраного Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського щодо майбутніх кадрових призначень у силовому блоці.

"Шановний Володимире Олександровичу! Ви отримали колосальну довіру наших громадян, найбільшу за часів незалежності. Люди очікують від Вас вольових, але водночас мудрих державних рішень. Для мене як офіцера важливо, щоб в умовах зовнішньої агресії та явища тотальної корупції всередині країни Ви як Гарант Конституції спиралися на професіоналів та людей честі.

Ці прізвища сьогодні на слуху.

Галина Климович - легендарна слідча генеральної прокуратури України, яка, будучи принциповою та непідкупною, пережила низку замахів на своє життя, але кримінальні справи були розслідувані, а злочинці покарані.

Ігор Смешко - який своєю державницькою позицію на чолі СБУ в 2004 році не допустив кровопролиття під час Помаранчевої революції.

Володимир Євдокимов - який знешкодив десятки організованих злочинних угруповань по всій країні. Легенда карного розшуку України", - заявив Артем Вітко.

"Ці люди довели своїм життям і служінням українському народу принциповість та фаховість. Переконаний, що саме на таких варто сьогодні покластися", – вважає він.

Довідка

Галина Климович - одна з найсильніших слідчих в Україні, яка розслідувала найбільш резонансні справи та добровільно пішла у відставку після приходу на посаду Генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Ігор Смешко - екс-голова СБУ (2003-2005), балотувався у президенти України у 2019 році, посівши 6-те місце із 6,04% голосів. Видання "Ліга" з посиланням на свої джерела повідомляло, що у штабі Зеленського розглядають призначення Ігоря Смешка на нового голову СБУ.

Володимир Євдокимов- генерал-полковник міліції, кандидат юридичних наук, екс-перший заступник глави МВС. Його вважають одним із кращих спеціалістів у вітчизняній службі карного розшуку.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів, радник у команді Зеленського Олександр Данилюк наголошував: "Все ж таки всі розуміють, що буде успішний президент Зеленський чи ні, залежить від того, чи вдасться зібрати команду професіоналів одного калібру з правильними цінностями, які вміють перетворювати ідеї на конкретні справи".