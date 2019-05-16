Подав у СБУ заяву на екс-регіонала Струка, який закликав убивати українських солдатів, а тепер збирається в Раду, - Казанський. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив у себе у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора Масі Найєм (юрист і громадський активіст. - Ред.) подав у СБУ заяву від мого імені, і в подальшому як адвокат разом зі своєю фірмою Міллер займатиметься цією справою. Сам я не юрист, і навряд чи зможу спілкуватися зі спецслужбою так само предметно і компетентно, як кваліфіковані юристи. А хочеться, щоб ця справа дійсно була доведена до логічного фіналу. Людині, яка закликала вбивати українських солдатів, місце на нарах, а не в нашому парламенті", - заявив Казанський.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Екс-регіонал прибічник терористів "ЛНР" Струк готується балотуватися в Раду за мажоритаркою: відкриває бювети, розміщує джинсу в ЗМІ, - Казанський

Раніше вже повідомлялося про те, що організатор незаконного референдуму на Донбасі, відкритий пособник збройних банд "ЛНР" екс-регіонал Володимир Струк не лише уникнув покарання, але в недалекому майбутньому готується стати депутатом Верховної Ради.