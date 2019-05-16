Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це йдеться в опитуванні центру "Соціальний моніторинг", соціологічної групи "Рейтинг" і українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

На запитання, коли стане точно зрозуміло, чи справився новообраний президент з керівництвом країною, 35,5% респондентів відповіли - через рік. Через півроку результатів очікують 26,2% респондентів, через 100 днів - 18,4%, через місяць або раніше - 3,9%. Складно було відповісти на це питання 8,9% респондентів, а свій варіант запропонували 7,1%.

Опитування було проведено центром "Соціальний моніторинг", соціологічною групою "Рейтинг" і українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

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Було опитано 3 тис. респондентів (від 18 років і старше), стандартне відхилення +/- 1,8%. Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 року.