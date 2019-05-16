Рішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на конференції Concorde Capital заявив радник обраного президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк.

"На жаль, так збіглося: інтереси Коломойського зрозумілі, але ці рішення збігаються і з інтересами Порошенка - він може отримати потужний базис для критики нового президента і його команди", - сказав екс-міністр фінансів.

За його словами, рішення судів щодо "Приватбанку" свідчать про те, що новій владі потрібно почати свої реформи зі змін у судовій системі.

"Весь цей час нас намагалися запевнити, що ці зміни є, але це не так. Висновок один - перше, що потрібно зробити, - це судова реформа. Її потрібно робити швидко і не боятися", - зазначив Данилюк.

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Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив два рішення на користь колишнього акціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського: визнав недійсним договір купівлі-продажу державою акцій банку і визнав незаконним рішення НБУ, яким було визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" осіб. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку".

Пізніше Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив чинним рішення суду першої інстанції, який визнав незаконною інспекційну перевірку НБУ в "Приватбанку", на підставі якої було отримано висновок про дірку в капіталі банку.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор буде наполягати на повторній націоналізації "Приватбанку", якщо скасує попереднє рішення Нацбанку про передачу банку в держвласність.