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16.05.19 13:05

Запрошень не надходило, - Пєсков про можливе відвідування Путіним інавгурації Зеленського

За словами, прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, президент Росії Володимир Путін не отримував із Києва жодних запрошень на жодних рівнях на інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського.

Запрошень не надходило, - Пєсков про можливе відвідування Путіним інавгурації Зеленського

Про це повідомляє агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі мені невідомо про будь-які плани щодо проведення контактів. І також, наскільки я знаю, жодних запрошень на жодних рівнях не було. Я не знаю точно, яка практика в Україні, тому що, наприклад, у багатьох країнах інавгурація не передбачає взагалі відвідування будь-яких зарубіжних лідерів або гостей", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи отримувала Росія запрошення на будь-якому рівні брати участь в інавгурації Зеленського і чи планується якийсь контакт з новим президентом після інавгурації.

Як повідомлялося, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

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