Зараз не час просити нову програму МВФ, - Данилюк

"Ми намагатимемося якнайшвидше сформувати команду... Потрібно мати команду, лише після цього можливий початок переговорів", - сказав він, виступаючи на конференції Ukraine: Game of Trones. Final Season, організованій компанією Concord Capital, у Києві в четвер, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз не час просити нову програму", - додав Данилюк.

Екс-міністр фінансів додав, що найбільшою перешкодою для отримання Україною чергового траншу МВФ може бути рішення Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. При цьому Данилюк упевнений, що парламент затвердить нове законодавство про відповідальність за незаконне збагачення.

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"Упевнений, що (парламент, - ред.) виправить це. Їм іти на вибори ... Якщо не приймуть, то говоритимуть виборцям: "Нас влаштовує рішення Конституційного суду, яке вбило боротьбу з корупцією в країні", - прокоментував радник Зеленського.

Як зазначив Данилюк у коментарі журналістам, команда мала бути сформована незабаром після інавгурації. Водночас він схвалив призначення парламентом дати інавгурації президента на 20 травня.

"Рішення вже є - працюватимемо щодо 20-го числа", - сказав радник Зеленського.

Крім цього, Данилюк повідомив, що не розглядає можливості балотуватися до парламенту.

Коментуючи створення партії "Голос" Святослава Вакарчука та його заяву про участь у майбутніх виборах, Данилюк наголосив на готовності створювати коаліцію в новому парламенті з усіма, хто підтримуватиме принципи команди Зеленського.

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