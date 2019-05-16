Зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд

Про це сказала журналістам у кулуарах парламенту віце-спікер Оксана Сироїд, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нинішній час для підготовки урочистого засідання достатньо доби", - зазначила вона.

Говорячи про те, яких перших кроків вона очікує від нового президента, Сироїд зазначила, що хотіла б побачити стратегію Володимира Зеленського щодо зовнішньої політики і національної безпеки.

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"Це те, що мене турбує найбільше. І що я хочу почути від глави держави", - заявила Сироїд.

Також за її словами, Зеленський повинен ініціювати відставку чинного Генерального прокурора Юрія Луценка: "Нинішній Генпрокурор одна з найбільш токсичних фігур для будь-якого президента, тому щиро рекомендую новообраному президенту якнайшвидше взятися за звільнення нинішнього Генпрокурора Луценка".

Щодо питання можливого розпуску Зеленським Верховної Ради Сироїд сказала: "Не хочу навіть говорити про розпуск парламенту. Якщо буде вважати за потрібне, то він (Зеленський. - Ред.) прийме рішення про розпуск".

При цьому віце-спікер вважає, що у чинного складу Ради є шанс і час радикально змінити виборче законодавство і скасувати депутатську недоторканність.

"Це ледь не єдине рішення, заради якого цей парламент має працювати. Саме обіцянка змінити виборчу систему, також як і скасування депутатської недоторканності, - те з чим депутати йшли в 2014 році після Майдану", - констатувала Сироїд.