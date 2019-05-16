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16.05.19 13:30

На посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування

По 10% українців хотіли б бачити на посаді прем'єр-міністра України лідера партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, екс-главу СБУ Ігоря Смешка або народного депутата Юрія Бойка, інші політики набрали менше голосів

На посаді прем'єр-міністра українці хотіли би бачити Тимошенко, Смешка або Бойка, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, згідно з результатами соцдослідження, оприлюдненими в четвер у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна", на запитання, кого з політичних діячів, зазначених у списку, респонденти хотіли би бачити главою уряду після можливої зміни складу Кабінету Міністрів, 10,2% відповіли, що Ю.Тимошенко, 10% - І.Смешка, 9,7% - Ю.Бойка, 8,8% - нинішнього главу Кабміну Володимира Гройсмана, 7,1% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

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Ще 4,4% опитаних хотіли би бачити прем'єром лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3,9% - нинішнього президента України Петра Порошенка, 3,7% - лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового, 2,6% - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, 2,3% - бізнесмена Ігоря Коломойського, 2,1% - екс-прем'єра Арсенія Яценюка, 0,5% - мера Києва Віталія Кличка, 0,4% - міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 11% - іншого політика. Ще 23,3% не змогли відповісти.

Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня у 24 областях України та місті Києві. Загалом було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не перевищує 1,83%.

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