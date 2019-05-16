У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "СЕНС Україна".

Харківська міська рада подала позовну заяву до Харківського окружного адміністративного суду щодо заборони мирних зібрань. Метою, очевидно, є знесення військово-патріотичного меморіального центру "Все для перемоги", який розташовується на площі Свободи, що, власне, і не приховується.

Заяву (з додатками) зареєстровано 16.05.19 за №520/4785/19 та розподілено на суддю Єгупенко В.В.

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На думку Леоніда Маслова, суд має залишити заяву без розгляду на підставі ч.4 статті 280 КАС, бо мирне зібрання, про яке йдться, вже почалося, а звернутися до суду можливо тільки за 24 години до його початку.

Якщо суд все-таки відкриє провадження, ми візьмемо участь у справі за заявою народного депутата Ярослава Маркевича як третя особа, адже в наметі розташовується його громадська приймальня.





















Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові від часу Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також вона є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення. Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.