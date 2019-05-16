Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.05.19 14:47

Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова. ДОКУМЕНТ

Дніпровський районний суд м.Києва визнав недостовірною озвучену Міхеілом Саакашвілі інформацію про те, що глава МВС Арсен Аваков "має іноземне громадянство".

Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в рішенні суду, датованому 15 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Визнати недостовірною та такою, що ганьбить честь, гордість і ділову репутацію Авакова Арсена Борисовича, інформацію, поширену Саакашвілі Міхеілом Ніколозовичем 10 травня 2019 року в прямому ефірі телеканалу ZIK - а саме: "Аваков має іноземне громадянство".

При цьому суд зобов'язав Саакашвілі спростувати цю інформацію в той самий спосіб, яким її було поширено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не ваша справа", - Саакашвілі прокоментував пораду Путіна Зеленському повернути йому громадянство

"Зобов'язати Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича, Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Міст ТБ" і Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія Нові Комунікації" спростувати недостовірну інформацію, а саме: "Аваков має іноземне громадянство", яка була поширена 10 травня 2019 року в той самий спосіб, яким була поширена недостовірна інформація, а саме: повідомити в прямому ефірі телеканалу ZIK", - ідеться в рішенні суду.

Суд зобовязав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова 01
Суд зобовязав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова 02

Також Саакашвілі має сплатити судовий збір у розмірі 640 гривень.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100