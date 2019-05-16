Окупанти на Донбасі блокують місцевим жителям доступ до українських радіо і ТБ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані ГУР

"Проводяться інтенсивні організаційно-технічні заходи для підвищення рівня блокування доступу місцевих жителів до ефірного мовлення українських радіо та телевізійних каналів. Водночас в окупаційних ЗМІ зросла кількість фейкових новин щодо ситуації в Україні та в районах проведення операції Об’єднаних сил. При цьому, для привернення уваги місцевих жителів до антиукраїнської пропаганди почастішали випадки оприлюднення т.зв. "сенсацій" про успіхи "республіканських силових структур" щодо запобігання діяльності українських диверсійно-розвідувальних груп та затримання громадян, які нібито були завербовані українськими спецслужбами для здійснення терористичних актів", - повідомив він.

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Крім того, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російським окупаційним командуванням активізовано роботу т.зв. "координаційного центру", створеного спецслужбами РФ для синхронізації антиукраїнської діяльності, у т.ч. на території південно-східних областей України.