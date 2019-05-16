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16.05.19 15:29

"Євробляхер" наїхав на поліцейського під час акції під Радою і погрожував перерізати собі вени: правоохоронці застосували сльозогінний газ, - поліція

Під час бійки біля будівлі Верховної Ради між учасниками акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією (так званих "євробляхерів") і правоохоронців постраждав працівник поліції.

"Євробляхер" наїхав на поліцейського під час акції під Радою і погрожував перерізати собі вени: правоохоронці застосували сльозогінний газ, - поліція

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один із учасників здійснив наїзд на поліцейського.

Під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем. Щоб  вгамувати чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та "швидку". Лікарі надають необхідну допомогу потерпілому поліцейському. Водія, який здійснив наїзд на правоохоронця, доставили до Печерського управління поліції, де встановлюють його анкетні дані та відбирають пояснення.

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Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка.

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