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16.05.19 15:38

Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальне провадження стосовно народного депутата Сергія Лещенка.

Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу САП.

"Відповідно до опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме - здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіа-просторі.

З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та викликано на допит народного депутата Україна Сергія Лещенка", - йдеться в заяві.

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Досудове розслідування у цьому провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України під процесуальним керівництвом САП.

Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара 01

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