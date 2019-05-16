Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу САП.

"Відповідно до опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме - здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіа-просторі.



З метою перевірки викладених у публікації фактів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та викликано на допит народного депутата Україна Сергія Лещенка", - йдеться в заяві.

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Досудове розслідування у цьому провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України під процесуальним керівництвом САП.